Драка двух россиянок в хиджабах на детской площадке попала на видео

В Махачкале две женщины в хиджабах подрались на детской площадке

В Дагестане конфликт двух матерей в хиджабах на детской площадке закончился дракой. Об этом сообщает Telegram-канал «ТУТ ДАГЕСТАН | МАХАЧКАЛА КАСПИЙСК ХАСАВЮРТ ДЕРБЕНТ».

Инцидент произошел в Редукторном районе Махачкалы. На кадрах опубликованного каналом видео одна из женщин, одетая в хиджаб, повалила другую на землю и начала избивать. По информации канала, агрессорка сильно повредила оппонентке нос. Потерпевшая утверждает, что нападавшая не первый раз устраивает драки на площадках. Также, по словам женщины, до конфликта нападавшая раздала ее номер телефона незнакомым мужчинам.

Информация о ее мотивах отсутствует.

