Во Владивостоке произошел пожар в ночном клубе

Сотрудники МЧС локализовали пожар в ночном клубе Zabriskie Point во Владивостоке
В ночном клубе Zabriskie Point во Владивостоке произошел пожар. Об этом пишет Telegram-канал «Новости Приморья».

По его данным, из помещения на улице Набережная валит черный дым, горит хозяйственная кладовая.

В МЧС сообщили, что огнеборцы локализовали пожар на площади около 15 квадратных метров. До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 35 человек.

В тушении участвуют 39 сотрудников МЧС и 10 единиц техники.

21 августа на севере Москвы загорелась электроподстанция на территории хлебозавода. В МЧС отметили, пожарные ликвидировали возгорание, площадь которого составила 20 квадратных метров. В результате происшествия пострадавших нет. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

15 августа в пороховом цехе завода «Эластик» под Рязанью произошел взрыв. Глава региона распорядился ввести режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне. Следственный комитет возбудил уголовное дело. 25 человек спасти не удалось.

Ранее власти Севастополя перекрыли шоссе из-за пожара.

