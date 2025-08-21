В Москве ликвидировали пожар на территории хлебозавода

МЧС: пожар на территории хлебозавода в Москве потушен

Пожар, возникший на территории хлебозавода, расположенного на Звездном бульваре в северной части Москвы, был полностью ликвидирован. Об этом сообщает Главное управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по городу Москве.

«Пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе МЧС уточнили, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

