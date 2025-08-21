На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве ликвидировали пожар на территории хлебозавода

МЧС: пожар на территории хлебозавода в Москве потушен
true
true
true
close
МЧС России

Пожар, возникший на территории хлебозавода, расположенного на Звездном бульваре в северной части Москвы, был полностью ликвидирован. Об этом сообщает Главное управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по городу Москве.

«Пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе МЧС уточнили, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

15 августа в пороховом цехе завода «Эластик» под Рязанью произошел взрыв. Глава региона распорядился ввести режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне. Следственный комитет возбудил уголовное дело. 25 человек спасти не удалось.

Ранее жители Воронежской области заявили о взрывах и пожаре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами