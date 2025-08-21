Власти Севастополя перекрыли шоссе из-за пожара

В Севастополе в связи с возгоранием сухой растительности перекрыли Камышовское шоссе, площадь пожара возросла до 12 га. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Из-за пожара на Камышовом шоссе временно перекрыто движение. Департамент транспорта скорректировал маршруты автобусов», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, на участке от железнодорожного моста до Фиолентовского кольца образовалось три крупных очага возгорания. По предварительным данным, площадь пожара составляет 12 гектаров.

Развожаев отметил, что пожарным удалось предотвратить распространение огня на близлежащую заправку, однако в результате пожара был уничтожен местный ресторан. Глава региона добавил, что загоревшаяся трава угрожает частным домам.

Пожару присвоен четвертый ранг, из-за сильного ветра пожарные испытывают трудности в работе над ликвидацией огня. На месте происшествия работает авиация МЧС, в скором времени прибудет пожарный поезд, подчеркнул Развожаев. Пострадавших в результате инцидента нет.

До этого в Дагестане загорелся Эльтавский лес. Сообщалось, что этот лес — особо охраняемая природная зона Махачкалы. Возгорание произошло на фоне данных о том, что часть природной зону могут отдать под жилую застройку.

Ранее с пожаром на 13 га в Лапландском заповеднике не могли справиться сутки.