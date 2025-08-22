На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд арестовал средства владельца и фрахтователя «Волгонефти-212»

Телеграм-канал «Baza»

Арбитражный суд Краснодарского края наложил арест на денежные средства владельца танкера «Волгонефть-212» ООО «Каматрансойл» и фрахтователя судна ООО «Кама Шиппинг». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на определение суда.

Из документа следует, что суд арестовал средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях. Исключением стали операции по перечислению денег, а также средства, которые должны направить на выплаты работникам, уплату налогов, осуществления платежей по кредитным договорам и так далее.

Утром 15 декабря прошлого года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма. По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море.

По данным ведомства, из-за аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно легло в дрейф. Позже на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов. Через некоторое время мазут начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма.

13 августа 2025 года в Краснодарском крае суд удовлетворил иск Росприроднадзора о взыскании около 50 млрд рублей солидарно с судовладельца и торгово-чартерного фрахтователя «‎Волгонефти-212».

Ранее Росприроднадзор обвинил собственника одного из затонувших танкеров в бездействии во время ликвидации ЧС.

