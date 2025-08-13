На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Владельца и фрахтователя «‎Волгонефти-212» обязали выплатить 50 млрд рублей

Суд взыскал 50 млрд рублей с владельца и фрахтователя Волгонефти-212
Shutterstock

В Краснодарском крае суд удовлетворил иск Росприроднадзора о взыскании около 50 млрд рублей солидарно с судовладельца и торгово-чартерного фрахтователя танкера «‎Волгонефть-212», потерпевшего крушение у Керченского пролива. Об этом пишет ТАСС.

«Взыскать солидарно с ООО «Каматрансойл» и ООО «Кама шиппинг» в бюджет Российской Федерации сумму вреда, причиненного водному объекту, в размере 49 млрд 460 млн 85 тыс. 849 рублей, а также 10 млн рублей госпошлины», — сказали в суде.

Арбитражный суд региона начал рассматривать иск ведомства 23 июля. На заседании представитель Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора говорила, что собственник судна бездействует в ходе ликвидации последствий ЧС.

Утром 15 декабря прошлого года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма. По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море.

По данным ведомства, из-за аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно легло в дрейф. Позже на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов. Через некоторое время мазут начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма.

Ранее ученые рассказали о последствиях разлива мазута в Черном море.

