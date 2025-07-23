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Собственника одного из затонувших танкеров обвинили в бездействии во время ликвидации ЧС

Росприроднадзор: собственник Волгонефти-212 бездействует во время ликвидации ЧС
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Собственник танкера «Волгонефть-212»‎ — компания «Каматрансойл» — бездействует в ходе ликвидации последствий ЧС. Об этом на заседании заявила представитель Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора, пишет ТАСС.

23 июля Арбитражный суд Краснодарского края рассматривает иск ведомства о возмещении 49 млрд 460 млн 85 тыс. 849 рублей ущерба к судовладельцу и торгово-чартерному фрахтователю судна «Кама шиппинг».

«В силу норм Кодекса торгового мореплавания именно собственник обязан поднять остатки судна. Он должен это предпринять в порядке, установленном КТМ: разработать проектную документацию, поднять это судно, обратиться за соответствующими разрешениями», — сказала представитель Росприроднадзора.

Утром 15 декабря прошлого года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма. По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море.

По данным ведомства, в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно легло в дрейф. Позже на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов. Через некоторое время мазут начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма.

Ранее ученые рассказали о последствиях разлива мазута в Черном море.

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