Дизайнер Лебедев раскритиковал комплекс Москва-Сити

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев не разделяет восторгов людей в отношении комплекса Москва-Сити. Своим мнением он поделился в ролике, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

Дизайнер признался, что его настолько раздражает данный комплекс зданий, что он старается обходить их за пять километров.

Поясняя это, Лебедев отмечает, что, планируя поездку в Москва-Сити, надо закладывать много времени на парковку. К примеру, говорит он, чтобы найти место для парковки автомобиля, надо потратить минимум 45 минут, а чтобы купить чашку кофе – еще 15 минут. Также он не забыл раскритиковать навигацию по комплексу и работу лифтов, назвав все это «полной дичью».

«Ни один нормальный москвич к Москва-Сити никогда не подойдет», — резюмировал Лебедев.

