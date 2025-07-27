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Артемий Лебедев назвал самое бессмысленное и унылое место на земле

Артемий Лебедев назвал Нахичеванскую Республику бессмысленным и унылым местом
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Прудько среди своих/YouTube

Блогер, дизайнер и предприниматель Артемий Лебедев, который посетил все страны мира, заявил, что Нахичеванская Автономная Республика Азербайджана является «самым бессмысленным местом на земле». Об этом он заявил в выпуске обзора новостей, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте».

По словам блогера, он должен был пробыть в республике два дня, но уехал оттуда через день.

«Настолько это место нереально унылое, просто фантастически. Не знаю даже, как им удалось так сделать», — сказал дизайнер.

До этого Лебедев назвал Сомали худшей страной. По его словам, обстановка в этой африканской республике «по-своему интересная».

Вместе с тем блогер отметил, что в Сомали практически невозможно реализовать какие-либо долгосрочные планы. Как подчеркнул дизайнер, ему бы не хотелось долго жить в подобной стране и не иметь шанса «что-то делать созидательное».

Он также заявил, что из 256 существующих стран хорошие только 50. При этом блогер не стал раскрывать, какую из них считает лучшей, и подчеркнул, что у каждого человека могут быть свои представления о подходящем месте для жизни.

Ранее Лебедев высказался о преимуществах России над другими странами.

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