Дизайнер Лебедев высказался о новой школьной форме в РФ

Дизайнер Лебедев назвал позорищем новый стандарт школьной формы
Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Популярный блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал предложенный Министерством просвещения России новый стандарт школьной формы. Своим мнением он поделился в социальной сети «ВКонтакте».

Лебедев назвал неприемлемым предложенный вариант формы как для мальчиков, так и для девочек, заявив, что он «не лезет ни в какие ворота». Дизайнер считает, что подобные инициативы портят имидж России, и призвал Минпросвещения уделять больше внимания внешнему виду школьной формы.

«Чтобы люди просто даже в других странах пересылали друг другу картинку и говорили: «Смотрите, как *** [отлично] в России, какая у них *** [отличная] школьная форма. А так — только позорище и на весь мир, и внутри страны, самое главное, тоже», — оценил блогер возможный вариант одежды.

С 1 июля в России начал действовать новый стандарт с школьной формы. В регламентирующем документе акцентируется внимание на предпочтительности делового стиля, а также на удобстве покроя. Подчеркивается недопустимость запрещенных элементов в одежде. Допускается лишь использование государственных и патриотических символов.

Ранее эксперт объяснил необходимость введения единых требований к школьной форме

