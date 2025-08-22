В России резко выросла стоимость сборов ребенка в школу

SuperJob: сборы ребенка в школу подорожали в России в 1,5–2 раза за шесть лет

Траты на сборы ребенка в школу с 2019 года выросли в полтора–два раза. Самый резкий скачок цен пришелся на 2021–2023 годы, свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

В Москве средние расходы на сборы ребенка в школу в этом году достигли 19,2 тыс. рублей, что на 16% выше, чем в 2024 году. В Санкт-Петербурге сумма увеличилась до 17,5 тыс. рублей (+17% за год), а в Екатеринбурге школьные принадлежности подорожали на 14% за год — до 16,9 тыс. рублей. Немного меньше родители потратили на ребенка-школьника в Красноярске, где расходы составили в среднем 16,8 тыс. рублей (+16%), и в Казани — 16,7 тыс. рублей (+13%). На 15% за год выросли траты перед новым учебным годом у родителей из Краснодара — до 16,5 тыс. рублей.

До этого эксперт финансового рынка Андрей Бархота посоветовал россиянам заранее копить деньги на обучение детей в вузах. Он отметил, что высшие учебные заведения в РФ вынуждены сокращать бюджетные места в пользу платных для сохранения источников дохода. Причем стоимость обучения регулярно индексируется — в этом году цены выросли в среднем на 10-15%, сообщил эксперт, и в среднем составляют 500–800 тыс. рублей.

