Россиянам показали, как будет выглядеть школьная форма по новому стандарту

Минпросвещения России представило новый стандарт школьной формы, который соответствует требованиям ГОСТа. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что главная особенность новой формы — отсутствие острых краев и кромок, а также гипоаллергенность ткани. На фото, которые появились в сети, можно увидеть школьную одежду для мальчиков и девочек. Это костюмы с юбкой или брюками, а также пиджаком. К комплекту для мальчиков идет рубашка с галстуком, к форме девочек добавлено белоснежное жабо.

Как уточнил директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения России Александр Реут, введение в школах формы позволит стереть границы между учениками из семей с разным доходом.

С 1 июля в России впервые начал действовать новый ГОСТ с требованиями к школьной форме. Согласно ему, одежда для школьников должна быть в деловом стиле, а покрой удобным. Одежде следует быть эстетичной, носить светский характер и не иметь запрещенных элементов. Форма может содержать государственные и патриотические символы.

Отмечается, что большинство российских ГОСТов имеют рекомендательный характер и помогают производителям ориентироваться.

Ранее в Минпросвещения рассказали, будет ли в Россия единая школьная форма.