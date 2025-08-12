На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам посоветовали заранее копить деньги на образовательные кредиты для детей

Финансист Бархота: россиянам нужно заранее копить на кредиты для вузов
close
Владимир Песня/РИА «Новости»

В России вузы вынуждены сокращать бюджетные места в пользу платных для сохранения источников дохода, причем стоимость обучения регулярно индексируется – в этом году цены выросли в среднем на 10-15%, рассказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота. В беседе с 360.ru он посоветовал родителям заранее копить средства на образовательные кредиты для детей.

По словам специалиста, на сегодняшний день в среднем обучение в вузах обходится в 500-800 тыс. рублей, в ссузах более 200 тыс. рублей. С учетом индексации даже в условиях демографического кризиса и меньшего числа поступающих обучение на коммерческой основе дорожает, отметил эксперт.

«Образовательный кредит станет единственным способом для родителей выдержать необходимость оплаты образования ребенка», — заявил он.

Во многом на изменения повлияла реформа образования и введение ЕГЭ, который сегодня «пришел к тупику», превратившись в обычное натаскивание учащихся на решение тестов и снизив в целом образовательный уровень абитуриентов, убежден эксперт. Из-за такой формы экзаменов образование превратилось в платную услугу. В результате сегодня даже нулевая ставка на кредиты не поможет россиянам и не сделает займы массовыми – при столь высоких ценниках у жителей должен быть достаточно высокий уровень зарплат, подчеркнул Бархота.

«Количество бюджетных мест продолжит сокращаться, а количество платных вырастет, — пояснил он. — Нужно что-то делать с входным цензом в части подготовки абитуриентов».

Специалист предложил «демонтировать» ЕГЭ, отметив, что в этом случае проблема решится за счет большего числа бюджетных мест при более высоких требованиях к абитуриентам. Если же ситуация останется прежней, то родителям нужно начинать заранее откладывать деньги на образование ребенка, учитывая при этом, что каждый год цены на него будут расти, заключил финансовый эксперт.

Напомним, с 1 сентября в России начнет действовать закон, позволяющий государству контролировать прием студентов в вузы на платной основе. Власти смогут устанавливать стоимость обучения, количество коммерческих мест и направления подготовки. Полноценное регулирование вступит в силу с 2026 года — до этого будет разработана новая нормативная база, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России назвали среднюю стоимость платного высшего образования.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами