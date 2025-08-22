Застрявшая на пике Победы в Киргизии россиянка отправилась в поход с травмой

Российская альпинистка Наталья Наговицина отправилась покорять пик Победы в Киргизии со свежей травмой. Об этом сообщает kp.ru.

По словам подруги альпинистки Лии Поповой, полтора года назад Наговицына уже ломала ногу, когда была в походе, «но она не жаловалась никогда, всегда шла вперед к цели».

«Была в отличной физической форме, участвовала в забегах», — рассказала Попова о подруге.

В публикации отмечается, что Наговицина в 2024 году пыталась покорить пик Победы, чтобы получить альпинистский значок «Снежный барс», но гид принял решение повернуть назад, чтобы подготовиться для восхождения получше.

Попова добавила, что ее подруга весь год «бредила походом, это была ее мечта».

20 августа Telegram-канал SHOT сообщил, что Наговицина не подает признаков жизни. Однако позднее Mash уточнил, что спасатели считают ее живой.

Травму альпинистка получила 12 августа во время спуска с пика Победы. Напарник оказал ей первую помощь и отправился за помощью в штурмовой лагерь. На следующий день два иностранных альпиниста попытались оказать содействие, но из-за усталости и плохой погоды были вынуждены оставить женщину на горе, укрыв ее в спальном мешке. 17 августа группа спасателей попыталась эвакуировать Наговицину, однако вертолет попал в турбулентность и совершил жесткую посадку.

Ранее спасение Наговициной назвали опасным.