Застрявшую на высоте 7000 метров альпинистку считают живой

Mash: застрявшую на пике Победы альпинистку Наговицыну считают живой
Telegram-канал «Mash»

Российскую альпинистку Наталью Наговицыну, которая застряла на пике Победы со сломанной ногой, спасатели все еще считают живой. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации канала, на помощь 47-летней женщине пробирается группа профессиональных альпинистов, вышедшая утром 20 августа из Бишкека. При этом их путь может занять от четырех до пяти дней. Согласно видеозаписи с дрона, еще 19 августа Наговицына была жива.

При этом в горах ожидается ухудшение погодных условий, что еще больше усложнит спасательную операцию. Альпинистка лежит на остром гребне, куда очень сложно забраться. Еще никогда не удавалась спасти людей с этого места, и риски для самих спасателей очень большие.

20 августа Telegram-канал SHOT написал, что альпинистка не подает признаков жизни.

Наталья получила травму на спуске 12 августа — напарник оказал ей первую помощь и пошел за подмогой в штурмовой лагерь. На следующий день ей попытались оказать помощь два иностранца, но им помешала усталость и плохая погода. Наталью укутали в спальный мешок и оставили на горе.

17 августа за Натальей прилетела группа спасателей на вертолете, но вертолет попал в турбулентность и совершил жесткую посадку.

Четыре года назад мужа Натальи парализовало во время восхождения на пик Хан-Тенгри. Тогда смогли эвакуировать только женщину, супруга Натальи спасти не удалось. Через год Наталья поднялась на вершину снова, чтобы установить табличку в память о возлюбленном.

Ранее в Киргизии доставили в больницу двух альпинистов из группы Наговицыной.

