На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Могут упасть в пропасть»: спасение застрявшей на 7000 метрах альпинистки назвали опасным

Альпинист Яковенко: спасение туристки с пика Победы может погубить спасателей
true
true
true
close
Telegram-канал «Mash»

Александр Яковенко, председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России, заявил, что шансы спасти альпинистку Наталью Наговницыну, застрявшую на высоте 7000 метров в Киргизии, крайне низки. Его слова приводит kp.ru.

«Я потерял на этой вершине друга, у него оторвался тромб. И мы не смогли его спустить — там очень сложный ландшафт. На носилках человека нести – сами спасатели могут упасть в пропасть. Я не уверен, что смогут ее донести и даже, что до нее дойдут. И не погибнут сами», — отметил он.

20 августа Telegram-канал SHOT написал, что альпинистка не подает признаков жизни. Однако позднее Telegram-канал Mash указал, что спасатели считают Наговицыну живой, ей на помощь выдвинулась группа альпинистов.

Наговицына получила травму на спуске с пика Победы в Киргизии 12 августа — напарник оказал ей первую помощь и пошел за подмогой в штурмовой лагерь. На следующий день ей попытались помочь два иностранца, но им помешали усталость и плохая погода. Альпинистку укутали в спальный мешок и оставили на горе.

17 августа за Наговицына прилетела группа спасателей, но вертолет попал в турбулентность и совершил жесткую посадку.

Четыре года назад мужа Наговицына парализовало во время восхождения на пик Хан-Тенгри. Тогда смогли эвакуировать только женщину, ее супруга спасти не удалось. Через год Наговицына поднялась на вершину снова, чтобы установить табличку в память о возлюбленном.

Ранее в МИД РФ сделали заявление о застрявшей на высоте 7000 метров альпинистке.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами