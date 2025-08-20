«Могут упасть в пропасть»: спасение застрявшей на 7000 метрах альпинистки назвали опасным

Александр Яковенко, председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России, заявил, что шансы спасти альпинистку Наталью Наговницыну, застрявшую на высоте 7000 метров в Киргизии, крайне низки. Его слова приводит kp.ru.

«Я потерял на этой вершине друга, у него оторвался тромб. И мы не смогли его спустить — там очень сложный ландшафт. На носилках человека нести – сами спасатели могут упасть в пропасть. Я не уверен, что смогут ее донести и даже, что до нее дойдут. И не погибнут сами», — отметил он.

20 августа Telegram-канал SHOT написал, что альпинистка не подает признаков жизни. Однако позднее Telegram-канал Mash указал, что спасатели считают Наговицыну живой, ей на помощь выдвинулась группа альпинистов.

Наговицына получила травму на спуске с пика Победы в Киргизии 12 августа — напарник оказал ей первую помощь и пошел за подмогой в штурмовой лагерь. На следующий день ей попытались помочь два иностранца, но им помешали усталость и плохая погода. Альпинистку укутали в спальный мешок и оставили на горе.

17 августа за Наговицына прилетела группа спасателей, но вертолет попал в турбулентность и совершил жесткую посадку.

Четыре года назад мужа Наговицына парализовало во время восхождения на пик Хан-Тенгри. Тогда смогли эвакуировать только женщину, ее супруга спасти не удалось. Через год Наговицына поднялась на вершину снова, чтобы установить табличку в память о возлюбленном.

Ранее в МИД РФ сделали заявление о застрявшей на высоте 7000 метров альпинистке.