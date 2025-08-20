Застрявшая на высоте 7000 метров альпинистка не подает признаков жизни

Российская альпинистка Наталья Наговицына, которая застряла на пике Победы со сломанной ногой, предварительно, скончалась. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По информации канала, 47-летняя женщина, которая находится на высоте 7000 метров, больше не подает признаков жизни. Она лежит в спальнике, температура находится на отметке -23 ℃.

Спасатели Киргизии должны были выдвинуться к месту, где находится альпинистка, 19 августа. Подъем может занять пять-шесть дней. Один из ближайших лагерей к пику Победы, откуда можно взять старт спасательной экспедиции, — лагерь «Южный Иныльчек», который находится в 3,5 километра по вертикали. Указано, что несколько опытных альпинистов намереваются выдвинуться к месту расположения Натальи 20 августа.

Наталья получила травму на спуске 12 августа — напарник оказал ей первую помощь и пошел за подмогой в штурмовой лагерь. На следующий день ей попытались оказать помощь два иностранца, но им помешала усталость и плохая погода. Наталью укутали в спальный мешок и оставили на горе.

17 августа за Натальей прилетела группа спасателей на вертолете, но вертолет попал в турбулентность и совершил жесткую посадку. Еще одна попытка спасения должна была состояться 19 августа. Наталья находилась в разорванной палатке, но живая.

Четыре года назад мужа Натальи парализовало во время восхождения на пик Хан-Тенгри. Тогда смогли эвакуировать только женщину, супруга Натальи спасти не удалось. Через год Наталья поднялась на вершину снова, чтобы установить табличку в память о возлюбленном.

Ранее в Киргизии доставили в больницу двух альпинистов из группы Наговицыной.