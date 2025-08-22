На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Застрявшей на пике Победы альпинистке могут выставить многомиллионный счет

Mash: c Наговициной могут взыскать часть из потраченных на спасение $58 тысяч
natalina_1022/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская альпинистка Наталья Наговицина, застрявшей со сломанной ногой на высоте 7 тыс. метров на пике Победы в Киргизии, может частично компенсировать стоимость спасательной операции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Расходы составили $58,8 тыс. (около 4,7 млн рублей). Базовая страховка спортсменки покрывает лишь $35 тыс. (2,8 млн рублей). Оставшаяся сумма могла бы быть взыскана с ее сына, если альпинистка не выживет. В смету вошли аренда вертолетов, работа медиков и возможная эвакуация тела.

20 августа Telegram-канал SHOT сообщил, что Наговицина не подает признаков жизни. Однако позднее Mash уточнил, что спасатели считают ее живой.

Травму альпинистка получила 12 августа во время спуска с пика Победы. Напарник оказал ей первую помощь и отправился за помощью в штурмовой лагерь. На следующий день два иностранных альпиниста попытались оказать содействие, но из-за усталости и плохой погоды были вынуждены оставить женщину на горе, укрыв ее в спальном мешке. 17 августа группа спасателей попыталась эвакуировать Наговицыну, однако вертолет попал в турбулентность и совершил жесткую посадку.

Ранее спасение Наговициной назвали опасным.

