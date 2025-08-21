На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Воронежской области восстановили подачу электричества после атаки БПЛА

Электричество вернули во все населенные пункты Воронежской области после атаки БПЛА
Depositphotos

Подачу электроэнергии вернули во все населенные пункты Воронежской области, временно оставшиеся без света после атаки БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Подача электроэнергии во всех населенных пунктах на юге Воронежской области, временно остававшихся без электричества после происшествия минувшей ночи, восстановлена к 15:00», — говорится в сообщении.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российский регион при помощи беспилотников минувшей ночью.

В ночь на 21 августа над регионом ликвидировали более пяти беспилотников. При отражении атаки никто не пострадал, однако при падении дрона был поврежден объект энергетики. Несколько сел остались без электричество, были задержаны поезда.

До этого жители Воронежской области сообщили о громких взрывах. По их словам, в небе над селом Журавка около 1:50 прогремели по меньшей мере пять взрывов. После этого в одном из районов начался пожар.

Ранее украинский дрон попал по заправке в ЛНР, пострадали два человека.

