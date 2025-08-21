В Воронежской области произошли взрывы

Жители Воронежской области сообщили о громких взрывах. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

По словам очевидцев, в небе над селом Журавка около 1:50 прогремели по меньшей мере пять взрывов. После этого в одном из районов начался пожар.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев объявлял тревогу в Кантемировском и Россошанском районах из-за угрозы непосредственного удара БПЛА. Чиновник призвал местных жителей укрыться в домах и отойти от окон.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Некоторые регионы делят уровни опасности на цвета — красный и желтый, где первый означает чрезвычайную опасность, а второй — потенциальную. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

Ранее жителей Воронежа придумали оповещать об угрозе БПЛА через автоматы с водой.