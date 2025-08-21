На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Число задержанных поездов в Крым и обратно выросло до 10

«Гранд Сервис Экспресс»: 10 поездов «Таврия» задерживаются в пути
Shutterstock/fornStudio

Число поездов «Таврия», задерживающихся в пути следования в Крым и из него, увеличилось до 10. Об этом сообщили в Telegram-канале перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

По данным компании, по пути в Крым задерживаются четыре поезда. Так, состав №068 МоскваСимферополь опаздывает на 5,5 часа. При этом поезда №163 Москва — Феодосия и №173 Москва — Евпатория прибудут на полуостров на 1,5 часа позже. Состав №92 Москва — Севастополь задерживается на один час.

Из Крыма с опозданием следуют шесть поездов. №18 Симферополь — Москва и №068 Симферополь — Москва задерживаются на 1,5 часа, а №008 Севастополь — Санкт-Петербург и №180 Евпатория — Санкт-Петербург — на 2,5 часа. Поезд №164 Феодосия — Москва опаздывает на 3,5 часа, №28 Симферополь — Москва — на четыре часа.

«Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути», — говорится в сообщении.

Утром 21 августа украинский дрон упал в районе железнодорожных станций Журавка и Райновская, на участке Россошь — Сохрановка в Воронежской области. В результате пропало напряжение в контактной сети, и движение поездов было временно остановлено.

Ранее жителей Воронежа придумали оповещать об угрозе БПЛА через автоматы с водой.

