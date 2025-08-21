На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Под Воронежем после налета БПЛА обесточены несколько сел, поезда задерживаются

Губернатор Гусев: на юге Воронежской области сбито более пяти беспилотников
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

На юге Воронежской области силы ПВО противовоздушной обороны) ликвидировали более пяти беспилотников, написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

Он уточнил, что при отражении атаки никто не пострадал, однако при падении дрона был поврежден объект энергетики.

«Без электричества остаются несколько сел, задержан ряд пассажирских поездов», — сообщил глава области.

Он добавил, что в регионе все еще действует режим опасности атаки БПЛА, а в Кантемировском и Россошанском районах сохраняется непосредственная угроза удара дрона.

До этого жители Воронежской области сообщили о громких взрывах. По их словам, в небе над селом Журавка около 1:50 прогремели по меньшей мере пять взрывов. После этого в одном из районов начался пожар.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Некоторые регионы делят уровни опасности на цвета — красный и желтый, где первый означает чрезвычайную опасность, а второй — потенциальную. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».

Атаки БПЛА на Россию
