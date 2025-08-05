Подбородок женщины начал гнить после бесплатной косметической процедуры, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, 29-летняя Габриэла Перейра арестована и обвиняется в 20 эпизодах тяжкого преступления, связанного с занятием медицинской практикой без лицензии, после того как одна из ее пациенток пережила тяжелую инфекцию и некроз тканей подбородка.

По данным следствия, инцидент произошел в спа-салоне Tonya Beauty в Орландо. Пациентка — Келли Коэльо, уборщица одного из отелей, — решила избавиться от «второго подбородка» и обратилась к Перейре. По словам адвоката пострадавшей, Габриэла предложила провести лазерную процедуру бесплатно в обмен на публикацию фотографий «до и после» в соцсетях салона.

Однако, как утверждается в иске, Перейра не имела медицинской лицензии, но при этом «представилась лицензированным специалистом». Во время процедуры лазер был оставлен на коже слишком долго, что вызвало ожоги, образование волдырей и, в конечном счете, некроз.

Вскоре после этого Коэльо начала испытывать сильную боль, головную боль, лихорадку и гнойные выделения из глаза. Только после обращения к лицензированному врачу ей удалось остановить инфекцию. Несмотря на успех терапии, у пациентки осталась рубцовая ткань.

Салон, в котором проходила процедура, опубликовал заявление, в котором утверждает, что обладает всеми необходимыми лицензиями и работает «на основе доверия, профессионализма и качества».

Габриэла была отпущена под залог, сдав свой паспорт. Ей грозит длительное тюремное заключение, если будет признана виновной.

Ранее женщина пожаловалась на появившееся косоглазие после пластической операции.