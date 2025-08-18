На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США люди жалуются на «зомби-белок» в своих садах

LADBible: в США люди жалуются на «зомби-белок»
Жители США начали сообщать о «зомби-белках», которые появляются в их садах: они выглядят так, будто сошли с экрана фильма ужасов — с опухолями, язвами и клочьями выпавшей шерсти, пишет LADBible.

Эксперты объясняют, что речь идет о заболевании под названием беличий фиброматоз — вирусной инфекции, поражающей в основном серых белок. Болезнь вызывает рост крупных бородавчатых опухолей на коже. Иногда они достигают значительных размеров, сочатся гноем и «серьезно уродуют животное». В большинстве случаев белки выздоравливают, но если вирус поражает внутренние органы, это может привести к самым тяжелым последствиям.

Биологи отмечают, что заболевание чаще всего распространяется в местах массового скопления белок. Одной из главных «точек заражения» могут быть кормушки для птиц в садах: белки, залезая туда за семенами, оставляют слюну, заражая других животных.

«Это похоже на ситуацию с людьми: если кто-то в толпе болен, болезнь распространяется быстрее», — объяснила биолог дикой природы Шевенелл Уэбб.

Женщина добавила, что хотя зрелище может показаться тревожным, людям не стоит пытаться ловить или лечить таких животных: чаще всего организм белки справляется самостоятельно. При этом для человека вирус опасности не представляет, добавила Уэбб.

Ранее в США заметили «кроликов-Франкенштейнов».

