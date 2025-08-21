На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Челябинской области очевидцы сняли в небе светящийся объект

Жители Челябинской области сняли пролет яркого светящегося объекта
Чёрное&Белое Магнитогорск/VK

В небе над Челябинской областью был снят неопознанный летающий объект, который представлял собой световую точку. Кадры разошлись по соцсетям, передает «КП-Челябинск».

Точка медленно двигалась и освещала пространство вокруг себя. Объект очевидцы заметили в 20.18 мск и засняли на камеру.

Как позже выяснилось, сияние, появившееся в небе над южным Уралом, было следом от запуска ракеты «Союз-2-1Б», которая должна была вывести на орбиту биоспутник с живыми организмами, пояснили в Роскосмосе. Ее запустили с Байконура накануне как раз в то время, когда очевидцы заметили свечение в небе.

На полярную орбиту впервые полетела большая медико-биологическая лаборатории: 75 мышей, полторы тысячи мух-дрозофил, микроорганизмы, семена растений, бактерии и муравьи. Ученые хотят проверить ее биологическую безопасность. На такой орбите больше космическая радиация и другая геомагнитная обстановка, чем на традиционных орбитах с наклонением 50-60 градусов.

«Союз-2-1Б» с биологическим спутником «Бион-М» №2 проведет в космосе 30 суток. 19 сентября ожидается приземление в степях Оренбургской области.

Уникальность этого проекта в том, что живые существа впервые в истории отправились именно туда, где, как планируется, будет работать новая Российская орбитальная станция (РОС). Изучение результатов работы биоспутника позволит исследовать возможность запуска людей на орбиту, рассматриваемую среди прочих вариантов для размещения РОС.

Ранее в Китае изобрели новый способ избавления от космического мусора.

