В Китае изобрели новый способ избавления от космического мусора

SCMP: пороховую установку для уничтожения мусора в космосе изобрели в Китае

Китайские ученые представили пусковую установку, предназначенную для удаления мусора с орбиты Земли, потенциально она может использоваться в качестве оружия. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

Компактное и незаметное устройство использует принцип порохового двигателя. Его разработали инженеры аэрокосмической отрасли из Нанкина, Шанхая и Шеньяна.

В отличие от обычного оружия, которое может давать ослепительные вспышки, создавать сильные вибрации и облака обломков, устройство не создает дыма, света и практически не вибрирует при выстреле. Это достигается за счет механизма поглощения энергии с помощью закрытого газа.

Команда под руководством Юэ Шуая, доцента кафедры машиностроения Нанкинского университета науки и технологий, говорит, что капсулу, содержащую сеть для улавливания мусора, можно запустить точно в цель, не причиняя вреда стартовой платформе.

При запуске традиционным способом со спутника существует риск дестабилизации его чувствительных приборов и истощения энергии космического корабля.

Ученые заявили, что пусковая установка предназначена для решения растущей проблемы орбитального мусора, включающей тысячи вышедших из строя спутников и отработанных ступеней ракет, вращающихся вокруг Земли.

При этом SCMP подчеркивает, что незначительная модификация изобретения может позволить использовать сеть для выведения из строя разведывательных или коммуникационных спутников противника.

В мае «Роскосмос» заключил меморандум о сотрудничестве в области создания лунной электростанции с КНР. Планируется, что на станции будут проводиться различные космические исследования, а также проверка технологий, которые позволят осуществлять длительную беспилотную эксплуатацию станции с перспективой присутствия человека на Луне. В госкорпорации отметили, что к российско-китайскому проекту по созданию лунной станции уже присоединились 13 стран.

Ранее Китай ответил на обвинения США по поводу угрозы в космосе.