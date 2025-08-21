На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ГД перечислили специалистов, которые смогут исполнять обязанности врачей

Депутат Фролова: фельдшеры и акушерки смогут исполнять обязанности врачей
Lipik Stock Media/Shutterstock/FOTODOM

С 1 сентября акушерки и фельдшеры смогут исполнять обязанности лечащих врачей, включая терапевтов, акушеров-гинекологов и педиатров в случае нехватки специалистов или их временного отсутствия. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала депутат Госдумы Тамара Фролова.

«До сих пор их полномочия были ограничены, но новый приказ легализует практику делегирования врачебных функций при отсутствии специалистов с высшим образованием или их нехватке», — объяснила парламентарий.

По ее словам, новые правила будут касаться оказания первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи. Соответствующие полномочия фельдшерам и акушеркам сможет через приказ предоставлять руководитель медучреждения.

Данная инициатива должна улучшить ситуацию в селах и других населенных пунктах, где наблюдается нехватка врачебных кадров.

В июле в Минздраве рассказывали, что 21% медсестер, пришедших на работу в медицинские организации, увольняется в течение первого года. Лидируют по числу уволившихся республика Тыва (42%), Алтай (41%), Калмыкия (34%), Бурятия (33%) и Курганская область (32%).

Ранее сообщалось, что в России могут изменить порядок выдачи больничных.

