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В Минздраве подсчитали, какая часть медсестер увольняется в первый год работы

Минздрав: каждая пятая медицинская сестра в РФ увольняется в первый год работы
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В России 21% медсестер, пришедших на работу в медицинские организации, увольняется в течение первого года. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова на всероссийской конференции «Кадры для современного здравоохранения. Стратегия по снижению дефицита кадров», передает ТАСС.

«Из 69 тысяч почти 15 тысяч медицинских сестер проработали меньше года и уволились. [Это] 21% от пришедших изначально на работу в течение первого года», — уточнила она .

По словам замминистра, в Ивановской и Херсонской областях, а также в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах значение показателя составляет менее 15%. При этом лидируют по числу уволившихся республики Тыва (42%), Алтай (41%), Калмыкия (34%), Бурятия (33%) и Курганская область (32%).

До этого глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что в России планируют закупать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для оказания медицинской помощи. По его словам, в стране уже проводились испытания беспилотников, в рамках которых они доставляли лекарства и анализы. В будущем дроны могут задействовать для мониторинга в случае, например, чрезвычайных ситуаций или ДТП.

Ранее ученые выяснили, как недосып влияет на медработников.

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