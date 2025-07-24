В России могут изменить порядок выдачи больничных

Минздрав РФ предложил обязать медиков передавать документацию врачебной комиссии, если лист нетрудоспособности оформлялся пациенту более четырех раз в течение шести месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В публикации говорится, что данный способ позволит улучшить качество оказания медицинской помощи гражданам трудоспособного возраста. В ведомстве отметили, что частое оформление листов нетрудоспособности может говорить о необходимости проведения более углубленной оценки состояния здоровья пациента.

В Минздраве добавили, что главной задачей комиссии будет являться выявление факторов, влияющих на частоту заболеваний, и разработка плана лечения и профилактики, что позволит улучшить качество жизни и здоровья работника.

«Рассмотрение врачебной комиссией случаев частого оформления листков нетрудоспособности направлено на защиту здоровья граждан, раннее выявление у них тяжелых заболеваний, которые могут привести к неблагоприятным исходам», — говорится в сообщении.

Кроме того, подобная комиссия повысит уровень доступности россиян к необходимым исследованиям и консультациям.

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