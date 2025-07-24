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В России могут изменить порядок выдачи больничных

Минздрав России: подготовлены изменения в порядок выдачи больничных
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Lipik Stock Media/Shutterstock/FOTODOM

Минздрав РФ предложил обязать медиков передавать документацию врачебной комиссии, если лист нетрудоспособности оформлялся пациенту более четырех раз в течение шести месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В публикации говорится, что данный способ позволит улучшить качество оказания медицинской помощи гражданам трудоспособного возраста. В ведомстве отметили, что частое оформление листов нетрудоспособности может говорить о необходимости проведения более углубленной оценки состояния здоровья пациента.

В Минздраве добавили, что главной задачей комиссии будет являться выявление факторов, влияющих на частоту заболеваний, и разработка плана лечения и профилактики, что позволит улучшить качество жизни и здоровья работника.

«Рассмотрение врачебной комиссией случаев частого оформления листков нетрудоспособности направлено на защиту здоровья граждан, раннее выявление у них тяжелых заболеваний, которые могут привести к неблагоприятным исходам», — говорится в сообщении.

Кроме того, подобная комиссия повысит уровень доступности россиян к необходимым исследованиям и консультациям.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что россияне могут получить выплаты за больничный по уходу за ребенком, они могут достигать порядка 20 тыс. рублей.

Ранее были названы суммы выплат по больничному и пособию по беременности в 2026 году.

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