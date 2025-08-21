На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Воронежской области из-за падения БПЛА задерживаются около 20 поездов

РЖД: в Воронежской области из-за ЧП на железной дороге задерживаются 19 поездов
Shutterstock/JetKat

В Воронежской области из-за падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) задерживаются 19 поездов. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «РЖД» в Telegram-канале.

С опозданием следуют поезда из Москвы в Симферополь, Кисловодск, Краснодар, Имеретинский Курорт, Новороссийск и Ростов-на-Дону. То же касается поездов из Санкт-Петербурга в Ейск и Сухуми, из Махачкалы в Санкт-Петербург, из Кисловодска в Москву и Санкт-Петербург, из Новороссийска в Москву и Мурманск, из Имеретинского Курорта в Белгород, из Адлера в Тамбов, из Воркуты в Новороссийск. Также задерживаются два поезда из Анапы в Москву и один — из Анапы в Киров.

«Максимальное время задержки поездов по состоянию на 6:35 мск составляет около четырех часов», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что сотрудники поездных бригад оказывают пассажирам всестороннюю помощь. Железнодорожники, в свою очередь, принимают все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов.

Ночью 21 августа губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что на юге региона были уничтожены более пяти украинских БПЛА. Один из дронов упал в районе железнодорожных станций Журавка и Райновская, на участке Россошь — Сохрановка. В результате пропало напряжение в контактной сети, и движение поездов было временно остановлено.

Ранее в Ростовской области в результате атаки со стороны украинских войск произошел пожар на предприятии.

