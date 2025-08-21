Из-за падения беспилотника приостановлено движение поездов в Воронежской области

В Воронежской области в результате падения беспилотного летательного аппарата приостановлено движение поездов. Об этом сообщает Telegram-канал РЖД.

Инцидент произошел в районе станций Журавка и Райновская на участке Россошь — Сохрановка Юго-Восточной железной дороги. В настоящее время отсутствует напряжение в контактной сети. Движение поездов приостановлено.

В целях координации восстановительных работ создан оперативный штаб. Сотрудники РЖД предпринимают все меры для сокращения времени задержки пассажирских поездов.

21 августа губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что на юге региона силы противовоздушной обороны сбили более пяти беспилотников. При падении дрона был поврежден объект энергетики, в результате чего без электричества остаются несколько сел, задержан ряд пассажирских поездов.

До этого жители Воронежской области сообщили о громких взрывах. По их словам, в небе над селом Журавка около 1:50 мск прогремели по меньшей мере пять взрывов. После этого в одном из районов начался пожар.

Ранее жителей Воронежа придумали оповещать об угрозе БПЛА через автоматы с водой.