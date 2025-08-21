Названы последствия атаки ВСУ на Ростовскую область

На одном из предприятий Новошахтинска произошел пожар в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают экстренные службы.

Глава региона добавил, что ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку противника в «Каменске, Донецке, Новошахтинске, Каменском, Миллеровском, Белокалитвинском, Тарасовском районах».

16 августа Слюсарь сообщил, что в результате атаки украинских дронов на территорию Ростовской области, которую отразили средства ПВО РФ, пострадал местный житель. Он рассказал, что в хуторе Тельман Родионово-Несветайского района произошло повреждение кровли и несущей стены частного жилого дома. По словам врио губернатора, проживающий в доме мужчина получил ранения и с переломом доставлен в центральную районную больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

