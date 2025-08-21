На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На западе Украины прогремели взрывы

Во Львове и Луцке прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
Varit Soponpis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во Львове и Луцке на западе Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на своих корреспондентов.

«Во Львове были слышны звуки взрывов... В Луцке были слышны звуки взрывов», — отмечается в сообщении.

В настоящее время на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

В ночь на 21 августа в Днепропетровской области прогремел взрыв. Жители региона сообщают о пожаре после удара по газовой инфраструктуре.

До этого взрывы прогремели в подконтрольном Вооруженным силам Украины городе Запорожье и в Киеве. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в городе работают силы противовоздушной обороны, и призвал горожан оставаться в укрытиях.

«Страна.ua» добавила, что на фоне первого после длительного перерыва налета Shahed некоторые киевляне намерены спать в метро. Как утверждают мониторинговые паблики, в небе над Украиной находятся примерно 100 беспилотников. Большинство из них движутся в сторону Киевской области.

Ранее Харьков и Сумы попали под удар баллистических ракет.

Новости Украины
