Жители сообщили о пожаре после взрыва в Днепропетровской области

В Днепропетровской области на юго-востоке Украины на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом пишут местные паблики.

Жители региона сообщают о пожаре после удара по газовой инфраструктуре.

По данным онлайн-сервиса оповещения населения, сейчас в Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Херсонской, Харьковской и Кировоградской областях в республике введен режим воздушной тревоги.

До этого взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье и в Киеве. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в городе работают силы ПВО (противовоздушной обороны), и призвал горожан оставаться в укрытиях.

«Страна.ua» добавила, что на фоне первого после длительного перерыва налета Shahed некоторые киевляне намерены спать в метро. Как утверждают мониторинговые паблики, в небе над Украиной находятся примерно 100 беспилотников. Большинство из них движутся в сторону Киевской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Украина захотела изменить границы областей, чтобы не отдавать Донбасс.