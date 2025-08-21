На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Киеве на фоне работы сил ПВО прогремели взрывы

В Киеве произошли взрывы, работают силы ПВО
Gleb Garanich/Reuters

В Киеве произошли взрывы. Об этом пишет «Страна.ua».

Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, что в городе работают силы ПВО (противовоздушной обороны), и призвал горожан оставаться в укрытиях.

По данным мониторинговых пабликов, сейчас в небе над республикой находятся более 100 беспилотников. Большинство из них движутся в сторону Киевской области.

«Страна.ua» добавляет, что на фоне первого после длительного перерыва налета Shahed некоторые киевляне намерены спать в метро.

До этого сообщалось о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на юго-востоке Украины. Они произошли на фоне воздушной тревоги в Запорожской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Украина захотела изменить границы областей, чтобы не отдавать Донбасс.

СВО: последние новости
