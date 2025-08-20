В Совфеде хотят запретить покупать квартиры-студии при помощи семейной ипотеки

Сенатор Андрей Кутепов предложил рассмотреть возможность исключения из программы семейной ипотеки квартир-студий и квартир площадью менее 28 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости.

Кутепов с данной инициативой обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. Он подчеркнул, что в данный момент требования к минимальной площади жилого помещения по программе «Семейная ипотека» отсутствуют.

Он добавил, что Счетная палата также предлагала убрать студии и однокомнатные квартиры из всех программ с государственной поддержкой.

До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ограничить выдачу семейной ипотеки местом регистрации заемщика. Она обратила внимание на то, что более половины кредитов, выданных в рамках данной программы, приходится всего на четыре региона РФ: Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. При этом более 40% заемщиков, по словам Матвиенко, проживают за пределами этих регионов.

Ранее Минфин выступил за ограничения по льготной семейной ипотеке.