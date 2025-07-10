Минфин выступил за ограничения по льготной семейной ипотеке

Министерство финансов России поддержало идею выдавать семейную ипотеку только по месту регистрации заемщика. Об этом заявил замминистра ведомства Иван Чебесков, передает ТАСС.

С предложением выдавать семейную ипотеку только по месту регистрации заемщика выступила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Она отметила, что в настоящее время более половины кредитов, выданных в рамках этой льготной программы, приходится всего на четыре региона РФ: Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. При этом Матвиенко обратила внимание на то, что более 40% заемщиков проживают за пределами этих регионов.

Глава Совфеда подчеркнула, что семейная ипотека предназначена для улучшения жилищных условий семьи с детьми в местах их проживания. По ее мнению, введение новых правил будет стимулировать жилищное строительство во всех регионах страны, что поспособствует их развитию и позволит более эффективно использовать рынок вторичного жилья.

«Мы видели предложения Валентины Ивановны. <…> в принципе поддерживаем ее предложение, что семейная льготная ипотека, в первую очередь, должна быть направлена на тех граждан, кому это больше всего необходимо», — сказал Чебесков.

Программа по выдаче льготной семейной ипотеки со ставкой 6% годовых стартовала в РФ в 2018 году по инициативе президента России Владимира Путина. С 1 апреля 2025 года семейная ипотека стала распространяться на вторичный рынок.

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