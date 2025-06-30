Матвиенко предложила новый способ выдачи семейной ипотеки

Матвиенко: выдавать семейную ипотеку нужно по месту регистрации

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением выдавать семейную ипотеку по месту регистрации заемщика. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик отметила, что в настоящее время более половины кредитов, выданных в рамках данной программы, приходится всего на четыре региона: Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, причем более 40% заемщиков проживают за пределами этих регионов.

По словам Матвиенко, в случае с рыночной ипотекой граждане России имеют право приобретать жилье в любом регионе страны, однако льготная ипотека – это иная категория.

«Она все-таки предназначена для улучшения жилищных условий семьи с детьми в местах их проживания», – подчеркнула спикер.

По мнению Матвиенко, введение новых правил будет способствовать стимулированию жилищного строительства во всех регионах, способствовать их развитию, предотвращать внутреннюю миграцию и позволит более эффективно использовать рынок вторичного жилья.

До этого сообщалось, что Государственная дума планирует поднять выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей вдвое.

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