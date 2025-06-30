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Матвиенко предложила новый способ выдачи семейной ипотеки

Матвиенко: выдавать семейную ипотеку нужно по месту регистрации
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РИА Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением выдавать семейную ипотеку по месту регистрации заемщика. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик отметила, что в настоящее время более половины кредитов, выданных в рамках данной программы, приходится всего на четыре региона: Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, причем более 40% заемщиков проживают за пределами этих регионов.

По словам Матвиенко, в случае с рыночной ипотекой граждане России имеют право приобретать жилье в любом регионе страны, однако льготная ипотека – это иная категория.

«Она все-таки предназначена для улучшения жилищных условий семьи с детьми в местах их проживания», – подчеркнула спикер.

По мнению Матвиенко, введение новых правил будет способствовать стимулированию жилищного строительства во всех регионах, способствовать их развитию, предотвращать внутреннюю миграцию и позволит более эффективно использовать рынок вторичного жилья.

До этого сообщалось, что Государственная дума планирует поднять выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей вдвое.

Ранее эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев рассказал, стоит ли брать кредит под залог квартиры.

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