Россиянам объяснили, чем опасны активно распространяющиеся пауки-осы

Биолог Хряпин: аллергикам после укуса паука-осы важно срочно обратиться к врачу
Telegram-канал «SHOT»

В российских регионах встревоженные дачники сообщают о нашествии ядовитых аргиоп Брюнниха, известных как пауки-осы. Обычно они размножаются на юге, но на фоне изменения климата стали переходить в более северные регионы, объяснил энтомолог, биолог Роман Хряпин. В беседе с 360.ru он отметил, что в целом эти насекомые не так опасны, однако если после укуса паука-осы начали появляться малейшие тревожные симптомы, важно срочно обратиться к врачу, так как возможен анафилактический шок.

По словам специалиста, сами по себе пауки-осы нападать на людей не стремятся, однако они могут проявить агрессию, если человек попытается их потрогать, взять на руки или даже случайно сдавить.

«Единственное, что интересно аргиопе Брюнниха, — это висеть на паутине и есть других насекомых. Больше ей ничего не нужно, так что без ощущения угрозы паук не нападет», — заверил биолог.

По его словам, живут пауки-осы в городских парках, лесах, причем отличаются миролюбивым поведением, а их укусы, хотя и болезненные, сопоставимы с укусами обычных пчел и ос и серьезной угрозы не представляют. Однако и они все-таки ядовиты и могут быть опасны для некоторых людей – в частности, у человека может начаться индивидуальная аллергическая реакция, которая в тяжелых формах грозит анафилактическим шоком.

Если у жертвы укуса паука-пчелы наблюдаются такие симптомы, как опухание лица, отек дыхательных путей и повышение температуры тела, то нужно как можно скорее обратиться за медицинской помощью, предупредил Хряпин.

«При отсутствии симптомов с укусом можно ничего не делать. Болячка сама пройдет через пару-тройку дней», — заключил эксперт.

Напомним, накануне сообщалось, что нашествия пауков-ос зафиксированы в Подмосковье, Татарстане, Владимирской, Тульской, Калужской областях, Башкортостане, Челябинской области и других регионах.

Подробнее о том, какую опасность для человека несет яд пауков и как правильно действовать в случае укуса — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Уфе врач вытащил живого паука из уха местной жительницы.

