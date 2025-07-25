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В Уфе врач вытащил живого паука из уха местной жительницы

«Новости. Уфа Башкоркостан»: паук сплел паутину в ухе жительницы Уфы
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Паук заполз к женщине в ухо, когда она прогуливалась вдоль реки в Чишминском районе Уфы. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости. Уфа Башкоркостан».

«Паук заполз ей в ухо во время прогулки вдоль реки в Чишминском районе. Женщина подумала, что это мошка, попыталась вытащить, и он перестал шевелиться в ухе. А через неделю зашуршал, обживаться, видимо, стал, будил ее по ночам», — говорится в публикации.

В итоге женщина пошла к ЛОРу, и тот вытащил из ее уха живого паука, который уже успел сплести там себе паутину.

17 июля туристка из Англии Холли Хайзер едва не потеряла ухо из-за паука, укусившего ее во время отдыха в Греции. Девушка и ее бабушка прилетели на Родос для недельного отдыха. Однако всего через два дня после прилета девушка проснулась с сильно опухшим левым ухом. Местный частный врач в Греции диагностировал сильную инфекцию и выписал туристке антибиотики, которые, как позже выяснилось, уже давно не используются в современной медицине.

Во время обратного перелета в Великобританию Холли испытывала сильные «колющие» боли, а из уха непрерывно вытекал гной. У Хайзер дома диагностировали абсцесс, вызванный укусом паука. После операции по удалению абсцесса и двухнедельного курса «правильных» антибиотиков состояние девушки улучшилось.

Ранее девушка устроила ДТП, испугавшись паука на ноге.

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