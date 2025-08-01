Ядовитые пауки в России: где водятся самые опасные виды и как их распознать

Что делать, если укусил ядовитый паук: первая помощь и советы специалистов

Изменение климата расширяет зону обитания ядовитых пауков. Летом активность опасных членистоногих отмечается в разных регионах России. Особенно много покусанных в Волгоградской, Челябинской, Астраханской и Ростовской областях. Какую опасность для человека несет яд пауков и как правильно действовать в случае укуса — в материале «Газеты.Ru».

Самые опасные ядовитые пауки в России

Ядовитые пауки активизировались в России. В 2025 году случаи укусов человека массово отмечаются в разных регионах страны. Например, в Волгоградской и Астраханской областях обнаружено нашествие каракуртов, на Южном Урале дачные участки заполонили пауки-осы, а до Марий Эл добрался один из самых опасных ядовитых пауков Европы — хейракантиум.

В России обитает множество пауков, отметила в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения, врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен. «Но по-настоящему опасных для человека — единицы. Знание этих видов, их особенностей и правил первой помощи — ключ к спокойному отдыху на природе», — подчеркнула специалист.

Среди самых опасных ядовитых пауков:

Каракурт

close Каракурт H. Bellmann/picture alliance/blickwinkel/Global Look Press

По латыни его название звучит как Latrodectus tredecimguttatus, что в переводе означает «с тринадцатью пятнами». У этого паука действительно 13 пятен на брюшке. Второе, неформальное название «черная вдова» вид получил за милую привычку самок съедать ухажеров сразу после спаривания. Из всех пауков, распространенных в России, этот — самый опасный.

Яд каракурта нейротоксичен: он поражает нервную систему. Опасен для жизни, особенно для детей и пожилых. Симптомы развиваются быстро — от 15 минут до 1-2 часов. Максимальная тяжесть состояния наступает через несколько часов. Зарема Тен врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области

Этот паук «любит» жаркий, сухой климат, рассказал «Газете.Ru» сотрудник биологического факультета МГУ, арахнолог Федор Мартыновченко.

«В России самый опасный паук каракурт живет в Астраханской и Волгоградской областях, в Калмыкии и Ставропольском крае — там, где очень сухо и очень тепло. Встречается в Ростовской и на юге Воронежской областей. В Москве и Московской области его нет. Несмотря на то, что каракурт двигается на север, до столицы он вряд ли когда-то дойдет», — пояснил Федор Мартыновченко.

Хеиракантиум

close Хеиракантиум IMAGO/W. Willner/IMAGO/blickwinkel/Global Look Press

На латыни — Cheiracanthium punctorium, что переводится как «желтый паук-мешок». Это сравнительно небольшой, до 1,5 см в длину, желтовато-бежевый вид. Встречается в средней полосе и южнее. Обитает в траве и кустах.

«Яд у этого паука некротический: вызывает сильную жгучую боль в месте укуса, отек, покраснение, иногда онемение. Системные эффекты достаточно редки, но возможны тошнота и головная боль», — рассказала Зарема Тен.

Неофициальное название этой особи — желтосумый колющий паук или желтый сак, отметил арахнолог Федор Мартыновченко. Этот вид более северный, встречается, в частности, в Тульской и Липецкой областях, однако до Москвы тоже не доходит.

Хейракантиум — очень агрессивный и очень больно кусает. Укус у него более болезненный, нежели у осы, неприятные ощущения не проходят несколько дней. Федор Мартыновченко сотрудник биологического факультета МГУ, арахнолог

Южнорусский тарантул

close Южнорусский тарантул Oleg Kovtun Hydrobio/Shutterstock/FOTODOM

На латыни этот вид называется Lycosa singoriensis, а в народе — мизгирь. Это крупный лохматый паук — до 3 см, бурого цвета. Живет в степях юга России.

Яд цитотоксичен: вызывает сильную местную боль, отек, покраснение. Системные реакции редки, но возможны температура и слабость, отметила Зарема Тен. Местная боль и отек появляются сразу или в течение часа. Системные симптомы — в течение нескольких часов.

«Тарантул кусает больно, но люди встречаются с ним редко. Это ночной паук, живет в норах. Когда самка расселяет своих детей, она выходит из норы и с ними путешествует. На тарантула можно случайно сесть или наступить: в этом случае он укусит», — пояснил арахнолог.

Аргиопа

close Аргиопа Dieter Mahlke/imageBROKER/Dieter Mahlke/Global Look Press

На латыни — Argiope bruennichi, а в народе — «паук-оса». Это яркий черно-желтый полосатый паук. Плетет большие сети в траве.

«Яд слабый для человека: укус сравним с укусом осы — местная боль, отек, зуд. Опасен в основном для аллергиков. Реакция развивается обычно сразу после укуса, но ограничивается местными симптомами», — пояснила Зарема Тен.

Черный эрезус

close Черный эрезус W. Layer/picture alliance/blickwinkel/Global Look Press

По латыни — Eresus kollari, а в народе — черная толстоголовка. Распространен в Новосибирской области. А в Рязанской — занесен в Красную книгу.

Этот крупный паук, внешне напоминающий огромную божью коровку, тоже живет в норах, откуда выбирается в поисках пары или во время расселения.

Укус черного эрезуса вызывает крайне неприятные ощущения. За резкой болью следует онемение, которое может сохраняться до нескольких дней.

Стеатода, или ложная черная вдова

close Стеатода Stephan Morris/Shutterstock/FOTODOM

По латыни — Steatoda grossa, или стеатода крупная. Распространена на юге России. Внешне она действительно очень напоминает черную вдову, однако, в отличие от своей смертельно опасной родственницы, у нее нет ярких пятен на брюшке.

Этот паук живет в гнезде из паутин, плохо видит и не агрессивен. Кусается только в случае обороны. Симптомы укуса стеатоды неприятны: на пострадавшем участке кожи появляются волдыри. Кроме того, человека могут беспокоить мышечные спазмы, лихорадка, слабость и потливость.

Первая помощь при укусе паука

Как понять, что вас укусил паук? Момент укуса часто ощущается как резкая боль, похожая на укол иглой, рассказала Зарема Тен.

«На коже видны две маленькие ранки — следы челюстей паука. Это главный отличительный признак от укусов других насекомых, которые оставляют одну ранку. После укуса быстро развивается местная реакция: боль, покраснение, отек», — пояснила врач-терапевт.

Симптомы укуса паука:

острая боль,



жжение,



покраснение,



отек,



онемение вокруг ранок.

Важно! При укусе каракурта наблюдаются очень опасные системные симптомы: сильная мышечная боль, особенно в животе, груди, пояснице, спазмы, напряжение мышц, головокружение, головная боль, потливость, слюнотечение, тошнота, рвота, повышение давления, одышка.

При подозрении на укус каракурта или при сильных симптомах любого укуса немедленно вызывайте «103» или везите пострадавшего в больницу! Против яда каракурта вводится специфическая сыворотка. Зарема Тен врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области

При укусе тарантула, хеиракантиума и других пауков, помимо боли и отека, возможны повышение температуры, слабость, озноб .

Первая помощь при укусе паука

Промойте место укуса водой с мылом.



Приложите холод, например, лед в ткани, для уменьшения боли и отека.



Обеспечьте покой пострадавшему, уложите его, пораженную конечность держите ниже уровня сердца.



Давайте обильное питье.

«При укусе паука ни в коем случае нельзя прижигать ранку, разрезать ее, накладывать жгут, кроме редких исключений по указанию врача. При укусе каракурта после оказания первой медицинской помощи нельзя уезжать далеко от больницы, принимать алкоголь», — подчеркнула Зарема Тен.

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Меры предосторожности на природе

Чтобы избежать укусов пауков на природе, Зарема Тен рекомендует:

Смотрите под ноги и руки. Особенно в сухих степях, на лугах, в высокой траве, при сборе хвороста, переворачивании камней.



Не ходите босиком, особенно в местах возможного обитания пауков.



Проверяйте одежду и обувь перед тем, как их надеть, особенно если они лежали на земле. Хорошо встряхните их перед надеванием.



Не трогайте пауков руками, даже если они кажутся безобидными.



Будьте осторожны с паутиной, не задевайте ее и не пытайтесь снять паука.



Используйте репелленты. Хотя они менее эффективны против пауков, чем против насекомых, эти средства могут помочь.



Установите москитные сетки в палатках и домах в сельской местности.

«Важно помнить, что серьезные последствия от укусов пауков в России крайне редки. Главную опасность представляет каракурт. Знание его внешнего вида и ареала, а также умение вовремя распознать симптомы и срочно обратиться за медицинской помощью — залог безопасности», — резюмировала врач.