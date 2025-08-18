Дачники рассказали о нашествии ядовитых пауков-ос в России

В регионах России наблюдается нашествие ядовитых пауков-ос, укус которых может вызвать анафилактический шок. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам дачников, раньше такие пауки встречались редко, а теперь они заполонили участки. Как утверждают энтомологи, из-за потепления полосатый паук распространяется не только на юге, но и на севере. Он может обосноваться даже в городских парках.

По данным SHOT, нашествия пауков-ос зафиксированы в Подмосковье, Татарстане, Владимирской, Тульской, Калужской областях, Башкортостане, Челябинской области и других регионах. Научное название такого насекомого — аргиопа Брюнниха. Его укус по болезненности похож на укус осы. Обычно после него появляется припухлость, а у некоторых людей может возникнуть аллергическая реакция — вплоть до анафилактической.

Изменение климата расширяет зону обитания ядовитых пауков. Летом активность опасных членистоногих отмечается в разных регионах России. Особенно много покусанных в Волгоградской, Челябинской, Астраханской и Ростовской областях. Какую опасность для человека несет яд пауков и как правильно действовать в случае укуса — в материале «Газеты.Ru».

Ранее арахнолог назвал три простых действия при укусе паука.