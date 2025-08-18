На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дачники рассказали о нашествии ядовитых пауков-ос в России

SHOT: в РФ наблюдается нашествие пауков-ос, вызывающих анафилактический шок
true
true
true

В регионах России наблюдается нашествие ядовитых пауков-ос, укус которых может вызвать анафилактический шок. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам дачников, раньше такие пауки встречались редко, а теперь они заполонили участки. Как утверждают энтомологи, из-за потепления полосатый паук распространяется не только на юге, но и на севере. Он может обосноваться даже в городских парках.

По данным SHOT, нашествия пауков-ос зафиксированы в Подмосковье, Татарстане, Владимирской, Тульской, Калужской областях, Башкортостане, Челябинской области и других регионах. Научное название такого насекомого — аргиопа Брюнниха. Его укус по болезненности похож на укус осы. Обычно после него появляется припухлость, а у некоторых людей может возникнуть аллергическая реакция — вплоть до анафилактической.

Изменение климата расширяет зону обитания ядовитых пауков. Летом активность опасных членистоногих отмечается в разных регионах России. Особенно много покусанных в Волгоградской, Челябинской, Астраханской и Ростовской областях. Какую опасность для человека несет яд пауков и как правильно действовать в случае укуса — в материале «Газеты.Ru».

Ранее арахнолог назвал три простых действия при укусе паука.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами