После массового отравления участников ГТО в Чувашии завели уголовное дело

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета Чувашии завели уголовное дело по факту массового отравления участников ГТО в Республике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание»).

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, также назначены медицинские и санитарно-эпидемиологическая судебные экспертизы.

Об отравлении десяти детей и троих взрослых стало известно накануне. В минздраве региона сообщали, что все пациенты связывают возникновение симптомов с завтраком в одной из гостиниц города. По последним данным, состояние по степени тяжести всех госпитализированных оценивается как среднее.

Вице-премьер правительства Чувашии Владимир Степанов взял на контроль ситуацию с отравлением, ведется расследование по факту инцидента.

