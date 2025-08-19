На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

После массового отравления участников ГТО в Чувашии завели уголовное дело

СК Чувашии: по факту отравления участников ГТО возбуждено уголовное дело
true
true
true
close
Shutterstock

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета Чувашии завели уголовное дело по факту массового отравления участников ГТО в Республике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание»).

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, также назначены медицинские и санитарно-эпидемиологическая судебные экспертизы.

Об отравлении десяти детей и троих взрослых стало известно накануне. В минздраве региона сообщали, что все пациенты связывают возникновение симптомов с завтраком в одной из гостиниц города. По последним данным, состояние по степени тяжести всех госпитализированных оценивается как среднее.

Вице-премьер правительства Чувашии Владимир Степанов взял на контроль ситуацию с отравлением, ведется расследование по факту инцидента.

Ранее во Владикавказе произошло массовое отравление профитролями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами