В российском городе жители массово отравились профитролями

Во Владикавказе люди массово отравились профитролями из местного кафе. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа 15».

Несколько человек попали в больницы с симптомами сальмонеллеза после употребления пирожных 30 июня, однако известно об этом стало лишь сейчас. В одной из семей пострадали восемь человек, включая троих детей. Женщина заказала профитроли из сети кондитерских, но точное место покупки неизвестно. По словам пострадавших, аналогичные случаи зафиксированы как минимум в семи семьях. Еще одна женщина отравилась после посещения кафе на улице Маркуса, где съела фисташковое пирожное.

По словам пациентов, от кондитерских изделий пострадали около 15 человек. При этом Роспотребнадзору поступили данные о восьми случаях отравления. Ведомство организовало проверку и установило, что источником инфекции стал бессимптомный носитель — сотрудник кафе-кондитерской. Работу заведения приостановили, а владельца оштрафовали на 50 тысяч рублей. Однако пострадавшие считают меры недостаточными и готовят коллективные обращения в правоохранительные органы.

Ведомство повторно проверит кафе в сентябре. Также Роспотребнадзор готовит иск к предпринимателю в защиту неопределенного круга лиц.

Ранее выпускной в Екатеринбурге закончился отравлением у десятков студентов.