В Чувашии более 10 участников ГТО попали в больницу с кишечной инфекцией

Минздрав: 13 участников ГТО в Чебоксарах госпитализированы с кишечной инфекцией
SofikoS/Shutterstock/FOTODOM

В Чебоксарах госпитализированы 13 участников ГТО с признаками острой кишечной инфекции после завтрака в отеле, среди них 10 детей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Чувашской республики.

«Десять несовершеннолетних и трое взрослых участников Всероссийских соревнований ГТО обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции», — говорится в сообщении.

Сообщается, что все пациенты связывают возникновение симптомов с завтраком в одной из гостиниц города. По данным ведомства, состояние по степени тяжести всех госпитализированных оценивается как среднее.

В Минздраве подчеркнули, что вице-премьер правительства Чувашии Владимир Степанов взял на контроль ситуацию с отравлением, в настоящий момент ведется расследования по факту инцидента.

До этого в Стерлибашевском районе Башкирии 22 ребенка и трое взрослых попали в больницу с признаками отравления. Сообщалось, что инцидент произошел в детском лагере «Авангард». После осмотра и оказания помощи 9 человек отпустили домой, остальные 16 госпитализировали.

Ранее во Владикавказе произошло массовое отравление профитролями.

