Под Ульяновском у учебного самолета в полете оторвался элемент шасси

В Ульяновской области у учебного самолета в полете оторвалось колесо шасси

В Ульяновской области у легкомоторного самолета оторвалось колесо стойки шасси во время учебного полета. Об этом сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел днем 19 августа на аэродроме Солдатская Ташла, расположенном в Сенгилеевском районе Ульяновской области. В процессе тренировочного полета у самолета Diamond-40 (RA-02643) с двигателем малой мощности произошло отделение колеса передней стойки шасси.

19 августа сообщалось, что Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку обстоятельств инцидента с самолетом авиакомпании S7.

Во время выполнения полета по маршруту Новосибирск — Норильск сработала сигнализация о нарушении в работе гидросистемы самолета. Лайнер, на борту которого находилось 152 пассажира, в том числе 14 детей, произвел в штатном режиме посадку в аэропорту Норильска.

