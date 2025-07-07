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В Испании самолет столкнулся с высоковольтным кабелем

El Caso: двух человек не спасли при столкновении самолета с ЛЭП в Испании
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Ryan Fletcher/Shutterstock/FOTODOM

Небольшой самолет потерпел крушение в Испании, врезавшись в линию электропередачи (ЛЭП). Об этом пишет издание El Caso.

По информации журналистов, трагедия произошла 6 июля в муниципалитете Сан-Хосе-дель-Валье. После столкновения с высоковольтным кабелем воздушное судно упало в труднодоступном месте.

На место происшествия выехали несколько машин скорой помощи, а также сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Первым до самолета добрался дежурный офицер Гражданской гвардии Испании, который обнаружил здесь двух человек в возрасте 70 и 73 лет без признаков жизни.

«Предварительно, крушение потерпел небольшой самолет, базировавшийся на аэродроме Ла Ина и вылетевший в то утро обычным рейсом. Следователи начали расследование, чтобы выяснить точные обстоятельства аварии и причины столкновения с высоковольтным кабелем», — говорится в статье.

В ней уточняется, что в результате ЧП в муниципалитете Сан-Хосе-дель-Валье произошло отключение света. Ряд жителей остался без электроснабжения на несколько часов.

Ранее в Забайкальском крае при крушении легкомоторного самолета пострадали шесть человек.

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