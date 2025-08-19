Транспортная прокуратура начала проверку после инцидента с бортом авиакомпании S7

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку обстоятельств инцидента с самолетом авиакомпании S7. Об этом сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.

Во время выполнения полета по маршруту Новосибирск — Норильск сработала сигнализация о нарушении в работе гидросистемы самолета. Лайнер, на борту которого находилось 152 пассажира, в том числе 14 детей, произвел в штатном режиме посадку в аэропорту Норильска.

В настоящее время проводится техническая ревизия состояния систем самолета. Для выполнения обратного рейса в Норильск из Новосибирска вылетит резервный борт.

18 августа в аэропорту Тюмени самолет Ан-24 с 40 пассажирами выкатился за пределы взлетной полосы.

7 августа сообщалось, что экипаж летевшего из Москвы в Сочи самолета Airbus A321 после срабатывания сигнализации решил уйти на запасной аэродром и успешно приземлился в Астрахани.

Ранее рейс из Новосибирска в Анталью задержали на сутки после экстренного торможения.