На фестивале мальчик подвергся групповому изнасилованию с участием 10 мужчин

В Марокко 10 мужчин накачали наркотиками и изнасиловали 13-летнего мальчика
Depositphotos

13-летний мальчик из Марокко попал в больницу после группового изнасилования на местном фестивале. Об этом сообщает Yabiladi.

По данным издания, на мероприятии ребенка накачали наркотиками в одной из палаток, после чего над ним надругались десять человек.

После произошедшего он смог добраться домой на автобусе. Дома мать заметила, что сын находится в «плачевном состоянии», и обратилась к соседям, которые в свою очередь обратились к правозащитникам.

«Когда мы приехали в больницу, куда его доставили, картина была душераздирающей», – рассказал их координатор.

На данный момент ребенку трудно двигаться, он проходит обследование у врача-специалиста и психолога.

Известно, что мальчик растет в неполной семье. Отец ушел от них, а мать страдает психическим заболеванием. Сам школьник выполнял нетрудную работу, например охранял автомобили или продавал мелочи на рынке.

Ранее неизвестный изнасиловал женщину в квартире в Ленобласти.

