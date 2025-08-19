На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Крыма рассказал, сколько взрывчатки террористы везли на Крымский мост

Аксенов: пытавшиеся подорвать Крымский мост перевозили 130 кг взрывчатки
Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в эфире телеканала «Крым 24», что пытавшиеся подорвать Крымский мост террористы перевозили 130 кг взрывчатки.

«Были предприняты попытки опять подорвать мост — 130 кг взрывчатки, замаскированные в автомобиле под батарею, обнаружила Федеральная служба безопасности. Все это было залито - то есть как бы на самом деле замаскировано», — сказал глава республики.

По его словам, автомобиль со взрывчаткой прошел границы многих европейских стран, прежде чем сотрудники российских спецслужб не обезвредили его.

18 августа ФСБ отчиталась о предотвращении попытки украинских спецслужб взорвать Крымский мост с помощью начиненного взрывчаткой автомобиля.

Машина Chevrolet Volt прибыла транзитом из Грузии через «Верхний Ларс» и должна была попасть в Краснодарский край на автовозе. Силовики задержали всех причастных к доставке авто. Что известно о неудавшейся атаке — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России объяснили попытки ВСУ устроить теракт на Крымском мосту.

